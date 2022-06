Darts Premier League: Joe Cullen glänzt gegen Jonny Clayton - MvG gegen Wade im Halbfinale

Am Oche selbst war der Engländer aber mehr als pünktlich zur Stelle. Bevor sein walisischer Kontrahent wusste, wie ihm geschah, lag Cullen mit 6:0 in Führung und hatte mehr oder weniger schon für die Vorentscheidung in diesem Duell gesorgt. Trotzdem musste er bis zum Ende fokussiert bleiben, wie er nach dem Spiel bei SPORT1 verriet: „Ich musste aufpassen, dass er nicht in das Spiel zurückkommt. Das Comeback muss man Clayton jederzeit zutrauen.“