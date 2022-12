Darts-WM 2023: TV, Favoriten, Deutsche, Frauen - das müssen Sie wissen

In der ersten Runde, in der die über die Pro Tour qualifizierten Spieler auf die internationalen Qualifikanten treffen, müssen die Spieler drei Sätze für sich entscheiden, um eine Runde weiterzukommen. Auch in der zweiten Runde wird nach dem Modus „Best of 5″ gespielt. In der dritten und vierten Runde sind dann vier Satzgewinne (“Best of 7″) zum Weiterkommen erforderlich. Nach dem Viertelfinale („Best of 9″) steigert sich der Modus jeweils um zwei Sätze. Bedeutet: Im Halbfinale braucht ein Akteur also sechs gewonnene Sätze (“Best of 11″). Für das Finale gilt: Weltmeister wird, wer sieben Sätze für sich entscheidet (“Best of 13″).