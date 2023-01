Darts: Deutsches Duo gewinnt Tourkarte - Hopp scheitert

Bei der Q-School in Kalkar/Nordrhein-Westfalen und in Milton Keynes nahmen insgesamt über 850 Spieler teil. Eine Tourkarte besitzt eine Gültigkeit für zwei Jahre. Sollte es ein Spieler in diesem Zeitraum in der Weltrangliste unter die besten 64 schaffen, verlängert sich die Spielberechtigung um ein Jahr - wenn nicht, dann verliert er diese.