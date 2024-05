Darts: Van Gerwen verliert erneut im Gigantenduell

Bei den NEO.bet Baltic Sea Darts Open in Kiel (LIVE im TV und Stream) ist es bereits in der ersten Partie der Abendsession zu einer Art vorgezogenem Finale gekommen. Im Viertelfinale traf Luke Humphries auf Michael van Gerwen - mit dem besseren Ende für den Weltmeister von 2024, der mit dem 6:3-Erfolg ins Halbfinale des European-Tour-Events einzog.

Die Partie begann zunächst ausgeglichen, beide Spieler überzeugten in den ersten Legs mit einer 100-Prozent-Doppelquote. „MvG“ gelang schließlich das Break zum 3:2, er hatte allerdings große Probleme, dieses zu bestätigen.

Darts: MvG erneut von Humphries geschlagen

„Cool Hand Luke“, der einen Average von 101,34 spielte, überließ van Gerwen (92,3) anschließend kein Spiel mehr und baute seine Bilanz gegen den dreimaligen Weltmeister auf 10:8 aus. Auch die bessere Checkout-Quote (50 Prozent zu 37,5 Prozent) half „Mighty Mike“ am Ende nicht.

MvG zeigte sich bereits im Achtelfinale trotz seines Sieges unzufrieden mit seiner Leistung. Für den Niederländer ist es die zweite Niederlage gegen Humphries binnen weniger Tage. Am vergangenen Donnerstag zog er bereits in Leeds im Finale des 15. Spieltages der Premier League den Kürzeren, damals allerdings nach einer sehr engen Partie, die in einen Decider ging.