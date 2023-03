Darts: Michael Van Gerwen holt ersten PDC-Titel in 2023

Der Niederländer gewinnt in Hildesheim endlich sein erstes offizielles PDC-Turnier des Jahres 2023. Zuvor hatte van Gerwen bereits drei Abende der Premier League gewonnen, die aber nicht als einzelnes Turnier zählen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Zuletzt erlebte van Gerwen zudem einen herben Dämpfer in der Premier League, als er gegen Chris Dobey einen White Wash kassierte .

Trotz des Erfolges zeigte sich die Nummer drei der Welt nach dem Turnier aber nicht vollends zufrieden: „Ich habe eigentlich sechs Gänge, konnte das Turnier aber im vierten Gang gewinnen. Ich habe die meiste Zeit nicht so gut gespielt, aber wenn es drauf ankam, habe ich mich gesteigert.“ (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Van Gerwen überragt gegen van Duijvenbode

Auch im Endspiel gegen den starken Josh Rock zog van Gerwen dann wieder an. In der entscheidenden Phase des Spiels spielte er einen 11-Darter und ein 12-Darter und zog so vorentscheidend auf 7:4 davon.