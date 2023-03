Darts-Star unterzieht sich einer Haar-Transplantation

Der 33-Jährige - bei der Darts-WM im Achtelfinale am späteren Weltmeister „Bully Boy“ Michael Smith gescheitert - ist wie viele Männer schon in jungen Jahren von Haarausfall geplagt und war mit dem Anblick offensichtlich nicht mehr zufrieden.

Haarausfall: Cullen macht‘s anders als van Gerwen

Während Cullen - sehr zu seinem Ärger - in diesem Jahr kein Ticket für die Premier League of Darts bekommen hatte, feierte van Gerwen vergangene Woche seinen dritten Sieg in Folge und peilt am Donnerstag (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) Triumph Nummer 4 an (Premier League Darts: Der Spielplan).