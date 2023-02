Zoff um Premier League Darts! Starterfeld ein "Tritt in die Eier"

Nachdem die PDC Anfang der Woche die Starter für die am Donnerstagabend startende Elite-Liga bekanntgegeben hatte , sind wilde Diskussionen um die nominierten Spieler entbrannt.

Klar war bereits im Vorfeld, dass die Top 4 der PDC Order of Merit automatisch qualifiziert sind. (Premier League Darts 2023 ab 20 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1)

Die vier noch offenen Startplätze dagegen wurden wie üblich per Wildcard vergeben und gingen an Jonny Clayton (Wales), Nathan Aspinall (England), Dimitri Van den Bergh (Belgien) und Chris Dobey (England). (SERVICE: Wer ist der beste Darts-Spieler der Welt? Die Order of Merit)