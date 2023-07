Darts World Matchplay 2023: Party-Aus für Weltmeister-Bezwinger

Am Vortag hatte der Engländer im Achtelfinale des Darts World Matchplay 2023 noch Weltmeister Michael Smith besiegt. Am Donnerstag musste sich „Hollywood“ dann Nathan Aspinall mit 16:12 geschlagen geben.

In einem lange Zeit ausgeglichenen Match führte Dobey sogar nach 13 Legs. Aber dann drehte „The Asp“ auf und ging in den folgenden neun Legs achtmal als Sieger hervor. Einen knappen Rückstand beim 6:7 drehte der Mann aus Stockport so in eine souveräne 14:8-Führung.