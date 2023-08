Auszeichnung für Darts-Queen Sherrock nach historischem Neun-Darter

Besondere Auszeichnung für Fallon Sherrock! Die „Queen of the Palace“ hat am Wochenende einen Preis von der PDC erhalten, nachdem ihr ein historisch perfektes Spiel gelungen war.

„Gestern habe ich meine Anstecknadel für mein 9-Dart-Finish erhalten - danke“, schrieb Sherrock am Sonntag bei Twitter und postete ein Bild, das sie lächelnd mit dem Preis zeigt.

Grundsätzlich erhalten zwar alle Darts-Profis, die bei einem PDC-Event einen Neun-Darter werfen, einen sogenannten „9-Dart-Pin“ - doch Sherrock war im März 2023 ein besonderes Kunststück mit historischem Ausmaß gelungen. Ihr Neun-Darter beim neunten Turnier der Challenge Tour war der erste einer Frau überhaupt im Rahmen eines PDC-Events.

Sherrock gelingt historischer Neun-Darter

Die 29-jährige Britin wählte in der ersten Runde auf dem Weg zum 5:3 gegen Marco Verhofstad im vierten Leg den klassischen Weg über 180, 180 und 141.

Da es sich dabei um ein Floor-Turnier ohne Publikum und TV-Kameras handelte, ist die Anstecknadel, die Sherrock jetzt erhalten hat, silberfarben. Neun-Darter bei einem Fernseh-Turnier werden hingegen mit einem goldenen Pin ausgezeichnet.

Sherrock schrieb in der Vergangenheit schon mehrmals Geschichte. So gewann sie bei der WM 2020 als erste Frau überhaupt ein Spiel und besiegte nach Ted Evetts auch Mensur Suljovic. Erst in der dritten Runde konnte sie von Chris Dobey (2:4) gestoppt werden.

Lange galt sie als das große weibliche Darts-Aushängeschild. Doch mittlerweile hat ihr die 19-jährige Beau Greaves als Nummer eins im Frauen-Darts den Rang klar abgelaufen. In der aktuellen Women‘s Series Order of Merit rangieren Greaves und Sherrock auf den Plätzen eins und drei, wobei sie stolze 16.000 Pfund auseinanderliegen.

Beau Greaves: Die neue Nummer eins im Frauen-Darts

Auch im direkten Duell schlägt „Beau ‚n‘ Arrow“ die WM-Pionierin regelmäßig, wie am vergangenen Wochenende, als sie allein am Samstag zweimal über Sherrock triumphierte.

Cameron Menzies, Lebensgefährte von Sherrock und selbst Darts-Profi auf der PDC-Tour, scherzte bei Twitter: „Ist es okay, wenn ich Beau für ein paar Wochen kidnappe?“

Aber auch die erfahrenere Darts-Spielerin stellte am Wochenende einmal mehr ihr Können unter Beweis: Beim 13. Turnier der PDC Women‘s Series erreichte Sherrock im Achtelfinale gegen Almudena Fajardo Ayuso einen beeindruckenden Average von 107,36 Punkten - einen ihrer höchsten Karriereaverages.

Ein höherer Average auf der PDC Women‘s Series wurde bisher nur einmal geworfen, und zwar von niemand anderes als Greaves. Sie stellte im vergangenen Jahr mit 107,86 Punkten pro Aufnahme den bis heute gültigen Bestwert auf.