Historisch! Darts-Queen gelingt Neun Darter im TV

Der Neun-Darter verhalf Sherrock zudem, die Partie zu ihren Gusten zu drehen. Sie gewann das Duell mit 4:3 und untermauerte somit ihre Ambitionen in Gruppe C. Dort führt sie in dieser Woche nach zehn Spielen vor Scott Baker und Marko Kantele.