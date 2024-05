Darts: Deutschem gelingt die Sensation

Franz Rötzsch gelingt die Sensation! Der deutsche Dartsspieler gewann seine Zweitrunden-Partie bei den NEO.bet Baltic Sea Darts Open in Kiel gegen Josh Rock (LIVE auf SPORT1). Mit 6:3 bezwang Rötzsch den Nordiren.

Der Deutsche, der keine Tour Card besitzt, bekam in den ersten beiden Legs direkt Chancen, um in Führung zu gehen. Allerdings verpasste Rötzsch jeweils die Doppelfelder. Dies nutzte Rock, die Nummer 19 der Welt, aus und ging trotz eigener Fehler mit 2:0 in Führung.