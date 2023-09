Darts: Clemens erlebt rabenschwarzen Abend - Klose verpasst Überraschung

Bittere Niederlage für Gabriel Clemens! Die Deutsche Nummer 1 hat bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam in der 1. Runde gegen die Iren William O‘Connor deutlich mit 2:6 verloren.

Clemens tat sich von Anfang an sehr schwer, in die Partie zu kommen und schaffte es im ersten Leg nicht, 40 Punkte zu checken. Dies nutzte O‘Connor aus und spielte sich im Anschluss in einen kleinen Rausch. So erhöhte die Nummer 37 der Welt seine Führung auf 4:0.