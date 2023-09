German Darts Open: Wrights rabenschwarzes Europa-Jubiläum

Es scheint der Tiefpunkt eines von Beginn an gebrauchten Ausflugs nach Jena für Wright gewesen zu sein. Wie Lal Moss und Burton DeWitt in ihrem Podcast Weekly Dartscast verrieten, musste sich die aktuell Nummer drei der PDC Order of Merit Pfeile von einem Mitarbeiter ausleihen, da sein Gepäck wohl nicht rechtzeitig in Deutschland angekommen war.