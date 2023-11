PDC Europe Super League: Wenig unschlagbar! Hopp verpasst Gruppensieg

Im Rennen um das deutsche Ticket für die Darts-WM 2024 im Alexandra Palace haben die Favoriten die Gruppenphase der PDC Europe Super League (live bei SPORT1 im TV und Stream) weitgehend schadlos überstanden.

Ein starke Leistung in der Vorrunde zeigte Lukas Wenig, der alle seine zehn Duellen für sich entschied - als einziger der 24 Teilnehmer. Am zweiten Turniertag besiegte er seinen ärgsten Konkurrenten in der Gruppe A, Daniel Klose, mit 6:3. Zudem setzte er Erfolge über Michael Hurtz (6:4), Michael Klönhammer (6:2), Marco Obst (6:4) und Kai Gotthardt (6:1).

Damit trifft er im Achtelfinale nun auf Michael Bilderl, der mit fünf Punkten Vierter in Gruppe D wurde. Als Erster der Bilderl-Gruppe zog Niko Springer, der am Vortag mit Neun-Darter für Furore gesorgt hatte, in die nächste Runde ein. Nach ebenfalls fünf Erfolgen, darunter je ein knappes 6:5 gegen Bilderl und René Eidams, trifft er auf Andree Welge.

Hopp und Maendl-Lawrence verpassen Gruppensieg

Deutlich knapper war das Duell um den Gruppensieg in den anderen zwei Vorrundengruppen. Zwischen Max Hopp und Dragutin Horvat wurde es in Gruppe C richtig spannend.

Hopp gewann das direkte Duell der beiden mit 6:4, konnte diesen Vorteil aber nicht nutzen. Stattdessen setzte es für den Maximiser eine Niederlage gegen den späteren Gruppenvierten Arno Merk (3:6).

Da Horvat noch sein Duell mit Dominik Grüllich verlor, hatte er nach zehn Begegnungen genauso viele Punkte wie Hopp. Horvat verlor allerdings sechs Legs weniger, sodass er sich den Gruppensieg sicherte. Horvat trifft am Donnerstag Klönhammer, während Hopp gegen Gotthardt ran muss.

 03:43 PDC Europe Super League: Dragutin Horvat mit bitterem Ausrutscher

Ähnlich knapp war es für Liam Maendl-Lawrence. Das Darts-Talent war nah dran, als dritter Spieler schadlos durch den zweiten Turnier-Tag zu kommen. In seiner letzten Partie verlor er allerdings gegen den ausgeschiedenen Marcel Gerdon mit 3:6 und konnte somit nicht mehr an Gruppensieger Pascal Rupprecht, den er mit 6:4 bezwang, vorbeiziehen.

Alle Achtelfinal-Partien der PDC Europe Super League:

Max Hopp - Kai Gotthardt

Michael Klönhammer - Dragutin Horvat

Daniel Klose - René Eidams

Nico Kurz - Paul Krohne

Liam Maendl-Lawrence - Daniel Grüllich

Pascal Rupprecht - Arno Merk

Andree Welge - Niko Springer