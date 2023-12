Darts: Das sind die WM-Favoriten von SPORT1-Experte Robert Marijanovic

Endlich ist es so weit: Bei der Darts-WM duellieren sich ab Freitag (alle Spiele live bei SPORT1) wieder die besten Spieler der Welt. Als Gejagter geht Michael Smith ins Rennen, der bei der vergangenen Ausgabe triumphieren konnte.

Kurz vor dem Start ist jedoch fraglich, ob er seinen Titel verteidigen kann. Für SPORT1-Experte Robert Marijanovic ist der „Bully Boy“ keiner der Topfavoriten, wie er nun verraten hat.

„Es gibt aus meiner Sicht zwei große Favoriten. Einmal Luke Humphries, der wahrscheinlich gerade der beste Spieler der Welt ist, und Michael van Gerwen“, meint er im Gespräch mit SPORT1.

Doch wer wird am Ende ganz oben? „Wenn ich wüsste, wer Weltmeister wird, bräuchten wir es ja gar nicht zu übertragen“, scherzt der 43-Jährige.

Dies könnte die WM zusätzlich spannend machen

Hinter den beiden Top-Stars sieht Marijanovic ein breites Feld an Spielern, zu denen er Stars wie Gerwyn Price, Peter Wright oder eben auch Smith zählt. Generell gibt es für ihn aber keinen klaren Favoriten.

„Was es aber noch interessanter machen könnte, ist die durch die Auslosung bedingte Konstellation. Sollte zum Beispiel ein Michael Smith straucheln, könnten Spieler wie Rob Cross oder Jonny Clayton plötzlich im Halbfinale stehen“, schildert der Dart-Spieler.

Wirklich festlegen möchte sich der 43-Jährige aber nicht: „Ich begleite jedes Spiel als Experte und möchte dort nicht ständig denken: Den Spieler habe ich zu meinem Favoriten erklärt.“ Viel mehr hofft er einen spannenden Turnierverlauf, das Kevin Doets und Stowe Buntz am Freitag eröffnen werden.

Der Sieger darf sich noch am gleichen Abend mit dem Weltmeister (ab 23.15 Uhr LIVE auf SPORT1) messen. Dann kann Smith zeigen, was man von ihm in diesen Tagen im Ally Pally erwarten darf.

Die Topfavoriten auf den WM-Titel im SPORT1-Überblick:

Luke „Cool Hand Luke“ Humphries

Es ist sein Jahr bislang! Bereits 2022 hat sich der Engländer in der Weltspitze etabliert, doch in diesem Jahr ist ihm der ganz große Wurf gelungen. Drei der letzten vier Majors konnte „Cool Hand Luke“ für sich entscheiden, in der PDC Order of Merit ist er mittlerweile auf Rang drei vorgerückt. Kann er seine aktuelle Form im Ally Pally bestätigen, ist er der Mann, den es zu schlagen gilt, will man Weltmeister werden.

Michael „Mighty Mike“ van Gerwen

Bereits dreimal hat er sich die WM-Krone aufgesetzt, das letzte Mal ist allerdings schon vier Jahre her. Diese Durststrecke will der Niederländer endlich beenden. Dass er dazu in der Lage ist, daran zweifelt niemand. Mit den Siegen in der Premier League Darts und den World Series of Darts Finals hat MvG auf jeden Fall mal wieder seinen Hut in den Ring geworfen.

Michael „Bully Boy“ Smith

Als Titelverteidiger ist der „Bully Boy“ auf jeden Fall in den Favoritenkreis aufzunehmen. Allerdings läuft es dieses Jahr nicht so richtig beim Engländer. Zwar nahm Smith den Schwung des WM-Titels mit und siegte beim Bahrain Darts Masters. Dazu kommen noch Siege beim German Darts Grand Prix und einem Players-Championship-Event. Allerdings konnte er nach seinem Ausrüster-Wechsel keine Erfolge mehr feiern. Man darf gespannt sein, wie Smith in das Turnier kommt.

Gerwyn „Iceman“ Price

Der „Iceman“ hat ein Jahr mit Höhen und Tiefen hinter sich. Der Weltmeister von 2021 überzeugte mit starken Leistungen, warf teils beeindruckende Drei-Dart-Averages und Doppelquoten, musste aber auch einige bittere Niederlagen hinnehmen. Dazu muss er nun im Ally Pally antreten, an er nach seinem Gehörschutz-Eklat im vergangenen Jahr gegen Gabriel Clemens keine guten Erinnerungen hat. Dennoch wird der Waliser bei der Titelvergabe ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen wollen.

Peter „Snakebite“ Wright