Premier League Darts live im TV auf SPORT1: Wer folgt Littler in die Playoffs

Geballte Darts-Action auf SPORT1: Die Stars der Szene müssen sich in der Premier League beweisen, die am 15. Spieltag in Leeds gastiert. Bereits in wenigen Wochen stehen die Playoffs an, für die sich WM-Finalist Luke Littler bereits qualifizieren konnte.

Während er diesen Meilenstein im Wettbewerb als Tabellenführer erreicht hat, gilt es nun für die Konkurrenz um Weltmeister Luke Humphries, es dem 17-Jährigen gleichzutun. SPORT1 überträgt den 15. Spieltag am Donnerstag live ab 20:00 Uhr im Free-TV und auf YouTube, zuvor gibt es auch wieder eine neue Ausgabe von „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“. Dieses Mal wird Damon Heta per Live-Schalte begrüßt.

Mit seinem Tagessieg am vergangenen Spieltag der Premier League Darts zog Luke Littler als erster Spieler der laufenden Saison in die Playoffs ein, die in wenigen Wochen in der Londoner O2-Arena steigen. Der 17-Jährige besiegte im Finale von Aberdeen Rob Cross mit 6:4.

Wunderkind Littler fix in den Playoffs – wer noch?

Mittlerweile hat sich Littler mit insgesamt 36 Punkten auf dem ersten Tabellenrang abgesetzt und liegt acht Punkte vor Weltmeister Luke Humphries. Auf Platz drei und vier, die ebenfalls das Ticket für London garantieren, liegen derzeit Nathan Aspinall (25 Punkte) und Michael van Gerwen (24 Punkte).

Auf sie folgt der Engländer Michael Smith mit 22 Punkten, weswegen die Tabellenmitte besonders stark umkämpft ist. Am 15. Spieltag der Premier League steht folglich viel auf dem Spiel und jeder Punkt zählt für die Darts-Profis. In der First Direct Arena in Leeds trifft Tabellenführer Littler zunächst auf Peter Wright, Humphries tritt gegen Cross an.