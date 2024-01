Darts: Selbst WWE-Legende John Cena feiert Luke Littler

Schon während des Turniers gab es einen echten Hype um seine Person. „The Nuke“ mauserte sich zum absoluten Publikumsliebling und ging gerade in den Sozialen Medien viral. Littler knackte auf Instagram sogar als erster Darts-Spieler überhaupt die Schallmauer von einer Million Follower. Und auch auf TikTok brach eine echter Littler-Mania aus. Zu seinem Walk-On-Song „Greenlight“ von Pitbull feierten ihn seine Fans.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Idol John Cena reagiert auf Littler

Ein Video von eben jenem Erlebnis teilte er in den Sozialen Medien genauso wie ein altes Erinnerung-Video, das Littler beim Nachahmen seines Idols, Wrestling-Superstar John Cena, zeigt.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Cena postete ein Foto von Littler und ließ dies, wie üblich auf seinen Accounts, unkommentiert. Der Engländer teilte den Post des Wrestlers dann wiederum in seiner Story.

Ob es in Zukunft zum Treffen der beiden Superstars kommt, scheint noch offen. Zumindest zu einem Event von Cenas Teilzeitarbeitgeber WWE in London wurde Littler schon eingeladen. Die Littler-Mania scheint auf jeden Fall auch schon in den USA angekommen zu sein.