Promi Darts WM: Weltmeister Humphries am Start - Auch Pikachu feiert Debüt

An der diesjährigen Auflage nehmen gleich zwei Debütanten an der TV-Show von ProSieben teil. So wird Luke Humphries nach seinem WM-Titel im Ally Pally nun ebenfalls um die Krone bei dem Show-Event werfen. Dabei wird er am kommenden Samstag mit Moderator und Schlagersänger Jürgen Milski an den Start gehen.