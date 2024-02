Darts: Littler? Humphries widerspricht Anderson

Die markigen Worte von Gary Anderson während der Darts-WM klingen noch nach. „Ihr habt ihn zerstört“, sagte der Flying Scotsman während einer Pressekonferenz. Gemeint war der 22 Jahre alte frühere Junioren-Weltmeister Josh Rock – und der Vorwurf richtete sich an die Medien. Mit Blick auf den inzwischen 16 Jahre alten Luke Littler forderte Anderson: „Lasst ihn in Ruhe Darts spielen!“

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Die Leute vergessen manchmal, dass er Gutes für Darts tut. Er macht großartige Dinge“, sagte Humphries, der Littlers Siegeszug bei der WM im Finale stoppte, im SPORT1 -Podcast Checkout . Dennoch mahnte auch Humphries in Richtung Littler: „Ich hoffe, dass er den Sport genießen kann und nicht zu sehr ermüdet.“

Humphries hat sich Final-Triumph noch nicht angesehen

Sein Ziel für dieses Jahr ist klar: „Es ist schwierig, hungrig zu bleiben. Alles läuft auf das Ziel hinaus, Weltmeister zu werden. Dann schaffst du es und fragst dich, was strebe ich jetzt an? Die einfache Antwort lautet, ich will zweimal hintereinander Weltmeister werden und versuchen, ein Vermächtnis zu schafffen.“