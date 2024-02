Darts-Zoff! Belgien-Star bestraft

Kim Huybrechts hat in der Fehde mit seinen belgischen Landsleuten Dimitri Van den Bergh und Mike De Decker eine Strafe aufgebrummt bekommen. Die Darts Regulation Authority verhängte eine 1500-Euro-Strafe gegen „The Hurricane“. Außerdem sprachen die Ordnungshüter eine formelle Verwarnung aus.

Belastend für Huybrechts war im Rahmen der Urteilsfindung ein Video aus dem November, in dem er De Decker auf offener Straße anging und „ich werde dich zerstören“ rief. Huybrechts musste von seinem Gefolge zurückgehalten werden, um einen zweiten Angriff zu verhindern.

Huybrechts: „Meine Reaktion war falsch“

Zu seiner Verteidigung erklärte Huybrechts, dass Drohungen gegenüber seiner Familie der Grund für die wütende Gegenreaktion gewesen seien. „Meine Frau hatte einen Beitrag online gestellt, in dem sie sich enttäuscht zeigte, weil Mike auf der Tour hinter meinem Rücken Dinge gesagt hatte, die mir zu Ohren gekommen waren. Ich hatte ihn damals nicht darauf angesprochen, weil ich einfach eine Konfrontation vermeiden wollte.“

Dann habe jemand aus Mikes Familie Huybrechts‘ Frau angerufen und Drohungen ausgesprochen, auch gegenüber seinen Kindern. „Als Vater will man seine Familie immer beschützen, vor allem wenn man so etwas hört. Da bin ich ausgerastet. Ich hätte nie so reagieren dürfen, dafür wurde ich zu Recht getadelt. Aber wenn es um meine Familie geht, bin ich sehr sensibel.“