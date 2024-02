Nach Geständnis: Humphries warnt Littler

Seit Luke Littler bei der Darts-WM die Konkurrenz aufmischte, ist das „Darts-Wunderkind“ in aller Munde.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Seit der WM nicht trainiert

„Das glaubt mir wahrscheinlich keiner, aber ich habe seit dem WM-Finale keinen Dart mehr geworfen. Gestern war das erste richtige Training, das ich absolviert habe, aber es hat sich ausgezahlt“, erklärte Littler nach seinem Triumph in Bahrain bei ITV4 .

Humphries warnt Littler

Man müsse aufpassen, dass man genug Arbeit hineinstecke. „Wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem Spiel an einem Punkt angelangt bist, an dem du großartig bist, und du nicht mehr trainierst, wird das auf dich zurückfallen“, warnt Humphries Littler vor zu viel Überheblichkeit.