Darts: "Das schlechteste Leg in der Geschichte des Sports" - Amateur-Duell geht viral

War das das schlechteste Darts-Leg aller Zeiten? Als dem ehemaligen Top-Spieler Wayne Mardle via X die Statistik eines Darts-Duells zweier Amateure zugespielt wurde, war er jedenfalls dieser Meinung.

Normalerweise fiebern Darts-Fans immer dem perfekten Spiel, dem 9-Darter, entgegen, doch bei diesem Duell war man davon Lichtjahre entfernt. Der Spieler „Niall“ benötigte gegen seinen Kontrahenten „Liam“ ganze 271 Darts - und ging damit tatsächlich als Sieger vom Board, was Mardle ziemlich amüsierte.

„Das ist ohne Zweifel das schlechteste Leg in der Geschichte des Sports“, antwortete der Engländer. „Hut ab!“

„Liam hat also 204 Darts gebraucht, um ein Doppel zu treffen! Ein Leg wurde in 271 Darts gewonnen und er hatte nur 67 Darts auf ein Doppel“, konnte der Engländer nicht ganz glauben, was ihm da zugespielt wurde.