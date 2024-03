Darts-Superstar Littler gibt Hollywood-Star Nachhilfe

Luke Littler zieht auch außerhalb der Darts-Welt zunehmend größeres Interesse auf sich. Im Rahmen der am Samstagabend ausgestrahlten „Jonathan Ross Show“ durfte der britische Darts-Superstar sein Können auch gegen prominente Namen außerhalb der Sport-Szene präsentieren.

Littler ohne Rücksicht gegen Bobby Brown und Co.

Die drei britischen A-Promis bündelten ihre Kräfte für ein Spaß-Match und traten in einem Team gegen den amtierenden Vize-Weltmeister an. Wenig überraschend ließ Littler dem Trio an der Scheibe allerdings keine Chance.