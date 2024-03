Darts UK-Open LIVE bei SPORT1

Für alle Darts-Fans geht es in den kommenden vier Tagen Schlag auf Schlag von einem großen Highlight zum nächsten auf SPORT1. Den Auftakt macht am morgigen Donnerstag live ab 19:30 Uhr im Free-TV und auf YouTube eine neue Folge von „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“, in der Darts-Profi Nathan Aspinall per Liveschalte bei Katharina Kleinfeldt, Basti Schwele und Robert Marijanovic zu Gast sein wird.

Nachdem im Anschluss daran live ab 20:00 Uhr der 5. Abend der Premier League Darts in Exeter stattfindet, geht es direkt am Freitag live ab 12:45 Uhr auf SPORT1 mit den UK Open aus dem Butlin‘s Minehead Resort weiter. Spannende Duelle und fachkundige Expertise von Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic sind an allen drei Tagen von Freitag bis Sonntag garantiert und auf der Multichannel-Sportplattform sind alle Zuschauer:innen im Free-TV oder im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Unter den 158 Teilnehmern des Major-Turniers sind gleich elf deutsche Spieler – darunter auch die WM-Starter Gabriel Clemens, Martin Schindler und Florian Hempel.

Im Vorjahr konnte der Engländer Andrew Gilding den Wettbewerb erstmals gewinnen, er setzte sich in einem packenden Final-Duell mit 11:10 gegen Michael van Gerwen durch. Aus Deutschland haben sich insgesamt elf Spieler für die UK Open qualifiziert: Neben Gabriel Clemens und Martin Schindler, die erst in der 4. Runde einsteigen, sind noch die WM-Teilnehmer Ricardo Pietreczko und Florian Hempel sowie Pascal Rupprecht, Daniel Klose, Lukas Wenig, Tim Wolters, Dominik Grüllich, Christopher Toonders und Paul Krohne dabei.

Während Gabriel Clemens und Martin Schindler erst in der vierten Runde einsteigen, steht für die anderen deutschen Vertreter bereits fest, wer die möglichen Gegner in den ersten drei Runden sind.

So könnte Ricard Pietreczko bei seinem Einstieg in der dritten Runde ein deutsches Duell blühen. Dafür müsste Paul Krohne allerdings Michael Taylor und Graham Hall, der auf Platz 82 der Order of Merit steht, bezwingen. Für Florian Hempel könnte es hingegen zu einem Duell mit einem Konkurrenten aus Belgien kommen. Mario Vandenbogaerde trifft in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie Jitse van der Wal gegen Johnny Haines.

Der Turniermodus bei den UK Open

Im Südwesten Englands gehen ab dem 1. März 160 Spieler an den Start. Neben den 128 Tourcard-Besitzern sind auch zahlreiche Qualifikanten am Start. So agieren neben den Top 8 der Developmental und Challenge Tour auch 16 Amateure, die sich im Riley‘s Amateur Qualifiers, die in verschiedenen Sport-Bars in England gespielt, ihr Ticket für die UK Open gesichert hatten.

Aber auch die Top-Stars der Szene steigen nach und nach ein: Luke Littler wird dabei ebenso wie Clemens und Schindler erst in den vierten Turnier-Runde zum Zug kommen, die allesamt zu den Top 32 der Weltrangliste zählen.Für alle Spieler ab Position 97 abwärts geht es bereits in der ersten Runde im K.o.-Modus los. In der zweiten Runde folgen die Spieler ab Platz 65, ehe im Anschluss die Nummer 33 und abwärts hinzukommen.

In den ersten drei Runden wird im Format „Best of 11 Legs“ gespielt. Danach geht es „Best of 19″-Modus weiter, im Halbfinale wird auf „Best of 21″ umgestellt. In diesem Modus wird auch der Nachfolger von Andrew Gilding gesucht - der Titelverteidiger hatte im vergangenen Jahr mit 11:10 Michael van Gerwen im Endspiel bezwungen.

So können sie das Turnier verfolgen

SPORT1 überträgt das Turnier von kommenden Freitag bis Sonntag live im Free-TV sowie teilweise im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic werden die Zuschauer durch die Partien führen. Die entscheidende Phase mit den Halbfinals und dem Finale steht am Sonntag live ab 20:00 Uhr auf dem Programm.

Alle Sendezeiten im Überblick: