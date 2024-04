0:6! Darts-Ass Gabriel Clemens geht in Riesa unter

Clemens verlor am Sonntag im sächsischen Riesa mit 0:6 gegen den Briten Chris Dobey, kassierte also den berüchtigten „White Wash“. Auch für Ricardo Pietreczko ist das Turnier beendet: „Pikachu“ musste sich in einem hochklassigen Match Titelverteidiger Gerwyn Price mit 3:6 geschlagen geben.