Darts: Mega-Comeback! Gabriel Clemens schockt Ex-Weltmeister

Gabriel Clemens hat in einem hochspannenden Match die zweite Runde der NEO.bet International Darts Open erreicht. Der „German Giant“ besiegte Ex-Weltmeister Peter Wright knapp mit 6:5.

Dabei hatte Clemens zwischenzeitlich mit 1:4 in Rückstand gelegen. Doch der Deutsche gab nicht auf und gewann vier Legs in Folge, bevor Wright auf 5:5 ausglich. Am Ende vergab der Schotte drei Matchdarts, wovon „Gaga“ profitierte.