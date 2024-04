Premier League Darts: Luke Littler und Co. live im Free-TV bei SPORT1

Hochspannung in der Premier League Darts: Am vergangenen Spieltag in Manchester schnappte sich WM-Wunderkind Luke Littler mit seinem zweiten Tagessieg in Folge die Tabellenspitze. Zuvor hatte Weltmeister Luke Humphries das Ranking über mehrere Wochen angeführt.

Wer nun am 11. Spieltag in Birmingham die Nase vorn hat, sehen Fans am Donnerstagabend live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und auf YouTube. Im Vorlauf der spannenden Duelle sind Premier-League-Star Nathan Aspinall, der aktuell auf Rang drei liegt, und der deutsche Nachwuchsprofi Paul Krohne zu Gast in der neuen Ausgabe von „Madhouse – Die SPORT1 Darts-Show“, die ab 19:30 Uhr ebenfalls live im Free-TV und auf YouTube zu sehen ist.

Die Führung in der Premier League Darts ist umkämpfter denn je: Bis zum vergangenen Spieltag lag Weltmeister Luke Humphries auf Platz eins. Jedoch setzte es für den Grand-Prix-Sieger von München in Manchester erneut ein frühes Vorrunden-Aus. Im Duell mit Landsmann Michael Smith unterlag Humphries klar mit 6:3 und konnte damit nicht an zuvor gezeigte Leistungen anknüpfen.

Premier League Darts: Spannung an der Spitze

Zum Star des Abends avancierte erneut WM-Sensation Luke Littler, der seinen zweiten Tagessieg in Folge einfahren konnte. Im Endspiel war er mit 6:3 gegen den Waliser Gerwyn Price erfolgreich, der in der Partie das Publikum noch mit einem spektakulären 9-Darter begeisterte. Littler katapultierte dieser Sieg zum ersten Mal in der laufenden Saison an die Tabellenspitze der Premier League.

Mit nur einem Punkt weniger ist Weltmeister Humphries dem 17-Jährigen nach wie vor dicht auf den Fersen, auf dem dritten Rang liegt derzeit Nathan Aspinall. Der Engländer überzeugte zuletzt mit konstanten Leistungen, wartet jedoch seit Februar auf einen zweiten Tagessieg.