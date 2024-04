Darts: "Van Gerwen wurde abgeschlachtet"

„Ich denke, dass er (Humphries; Anm. d. Red. ) im Moment der beste Spieler ist, und wir alle müssen uns dem stellen, wir müssen kämpfen, aber er weiß auch, dass es nicht ewig so weitergehen wird. Er spielt ein paar tolle Darts, das muss ich zugeben“, sagte der Niederländer am Montagabend.

Van Gerwen verliert in Rekordzeit

Und tatsächlich: Nachdem van Gerwen zumindest das erste Leg gewonnen hatte, wurde er regelrecht vorgeführt, geriet in der Rekordzeit von 12:55 Minuten unter die Räder. So schnell war noch nie ein Finale auf der European-Pro-Tour zu Ende gegangen.

Die beiden trafen zuletzt am 29. Februar in der Premier League aufeinander. Damals unterlag van Gerwen mit 3:6 - weniger deutlich als an jenem Montagabend in München.