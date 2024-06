Darts: Überraschendes Aus für van Gerwen in Leverkusen - Schindler greift an

Michael van Gerwen scheidet in Leverkusen überraschend früh aus. Der Niederländer zeigt dabei eine enttäuschende Leistung.

Überraschung bei den NEO.bet European Darts Open ! Michael van Gerwen ist beim achten der dreizehn European-Tour-Events bereits in der dritten Runde gescheitert.

Der Niederländer unterlag Ryan Searle in Leverkusen klar mit 3:6 und wird damit weiter auf seinen sechsten Titel bei den European Darts Open warten müssen.

Das Niveau des Matches hielt sich dabei in Grenzen. Searle spielte einen 87er-Average, was gegen einen schwachen MvG aber reichte, der weder in Sachen Scoring (86er-Average) noch beim Checkout (21,4 Prozent) glänzte.