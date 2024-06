Fischerhüte und Bier! Englands Darts-Stars in Deutschland im EM-Fieber

Fischerhüte und Bier: Englands Darts-Stars in Deutschland

Die drei Engländer reisten bereits am Samstag nach Deutschland - weiß-rote Fischerhüte inklusive. Den Abend verbrachten Meikle, Dobey sowie Cullen in Düsseldorf und nahmen sich neben dem Fußballgeschehen auch bereitwillig dafür Zeit, mit den Fans Bilder zu schießen.

Unter einen Post auf X schrieb Meikle, seines Zeichens die Nummer 61 der PDC Order of Merit: „Toller Tag in Deutschland gestern! Ich freue mich darauf, später zum Spiel zu gehen.“

EM-Auftakt für England in Leverkusen

Gemeint ist damit insbesondere das Newcastle-Jersey von Dobey (Order of Merit: Platz 13), der glühender Fan der „Magpies“ ist. Man darf also gespannt sein, ob sich das Trio bis zum Anpfiff noch in Leibchen der „Three Lions“ werfen wird.

Am Sonntagmittag machte sich das Trio nämlich dann auf den Weg in Richtung Leverkusen. In der Arena des Deutschen Meisters wird am Abend um 21 Uhr das englische Nationalteam auf Serbien treffen.