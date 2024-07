Darts: Schindler zerstört die letzte Hoffnung von Clemens

Gabriel Clemens muss seine Hoffnung auf eine Teilnahme am World Matchplay begraben. Eine Niederlage gegen Martin Schindler bei der Players Championship 14 raubt ihm die Chance auf das prestigeträchtige Turnier.

Gabriel Clemens hat es nicht geschafft: Der Saarländer ist im Achtelfinale der Players Championship 14 ausgeschieden und hat keine Chance mehr, sich für das World Matchplay zu qualifizieren. Dazu hätte der „German Giant“ die Players Championship 14 gewinnen müssen, um in der Order of Merit noch auf einen Startplatz für Blackpool vorzurücken.

Bei seinem Ziel stand ausgerechnet Martin Schindler im Weg. Der Strausberger, der mit Clemens zuletzt zusammen bei der Team-WM für Deutschland antrat, schlug Clemens mit 6:3 in den Legs. Dabei kam Clemens gut in die Partie und führte mit 2:0, ehe Schindler sein Können zeigte und die Partie in ein 5:2 drehte und wenig später nach Haus brachte. Für seinen Erfolg reichte Schindler ein Drei-Dart-Average von 90,43, Clemens kam auf 86,63.