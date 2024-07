Darts: So schlecht wie selten! Littler blamiert sich

von SPORT1 02.07.2024 • 16:53 Uhr Luke Littler spielt beim Players Championship 13 einen für seine Sphären unterirdischen Average - und fliegt bereits früh raus. Doch der Engländer kann aufatmen.

Niederlagen von Luke Littler sind wahrlich eine Seltenheit. Wenn sie allerdings mit einem Average von nur 79,02 Punkten gegen einen Gegner ohne große Bekanntheit stattfinden, dann erregen sie noch einmal mehr Aufmerksamkeit.

Das 17 Jahre alte Wunderkind jedenfalls blamierte sich nahezu bei den Players Championships 13 in Milton Keynes. Beim ersten der zwei Tagesturniere am Dienstag schied Littler sang- und klanglos gegen Robert Grundy mit 5:6 aus.

Darts-Wunderkind ohne Powerscoring

Der in der Pro Tour Order of Merit an 13 gesetzte Littler führte dabei gar noch mit 4:2, brach dann allerdings ein. In den Legs sieben bis neun spielte der Engländer immer unter 70 Punkten im Durchschnitt, einmal gar unter 60 – außergewöhnlich in seinen Sphären.

Und auch im entscheidenden Leg konnte Littler einen 16-Darter nicht im Ansatz gefährden und stand selbst noch bei 104 Punkten Rest, als sein Gegner zum Match checkte.

Littler-Pleite ohne Folgen

Besonders interessant sind die Players-Championship-Events für die Teilnahme am World Matchplay. Denn wer ab dem 13. Juli beim prestigeträchtigsten Turnier nach der WM in den Winter Garden‘s anwerfen will, muss am Mittwochabend entweder unter den besten 16 Spielern der Order of Merit – oder den besten 16 Plätzen der Pro Tour Order of Merit (die besten 16 Spieler der Welt ausgeklammert) – stehen.