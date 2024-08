Darts-Legende deutet Karriereende an!

Der Niederländer Vincent van der Voort gehört zu den Ikonen in der Dartswelt. Der 48-Jährige deutet nun sein Karriereende an.

Beendet Vincent van der Voort nach der Weltmeisterschaft seine Karriere? Der 48 Jahre alte Dartsspieler hat in einem Interview angedeutet, dass er bald seine Pfeile an die Seite legen könnte.

Darts-Ikone kämpft um Tourcard

Der Niederländer fügte hinzu, dass er nicht mehr zu Turnieren fahren wolle, um nur die erste, zweite oder dritte Runde zu erreichen. Ebenfalls sei für ihn keine Alternative die Q-School zu spielen, falls er seine Tourcard verlieren sollte. Die aktuelle Nummer 61 in der Order of Merit sagte diesbezüglich: „Dafür bin ich nicht gemacht.“

In der zweiten Hälfte des Jahres muss Van der Voort um seine Tourcard kämpfen, denn bis zum Stichtag nach der WM Ende Anfang Januar erhalten sie alle Spieler in den Top 64. Alle anderen Akteure müssen um das begehrte Ticket in der Q-School kämpfen. Aktuell hat der Niederländer 15.000 Pfund mehr Preisgeld erspielt als Rowby-John Rodriguez auf Rang 65.