German Darts Championship heute live im TV, Livestream und Ticker - mit Max Hopp

Die Weltelite des Darts gibt sich in Hildesheim die Ehre – und SPORT1 ist bei der NEO.bet German Darts Championship von Freitag bis Sonntag täglich live im Free-TV und bei ausgewählten Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps mittendrin.

Auftakt ist am Freitag live ab 13:00 Uhr im Free-TV . In Hildesheim gehen fast alle Top 16-Spieler der Weltrangliste an den Start. Zu den gesetzten Spielern gehören auch die beiden deutschen Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko, dem 2023 mit dem Sieg bei der German Darts Championship eine Sensation gelang.

So können Sie die German Darts Championship heute live im TV & Stream verfolgen:

Darts: Hopp kehrt auf große Bühne zurück

Kann Titelverteidiger Pietreczko erneut überraschen?

Die German Darts Championship ist das neunte von insgesamt 13 Turnieren der diesjährigen PDC European Tour und findet in der Halle 39 in Hildesheim statt.

Die Halle 39, in der jedes Jahr seit 2013 die German Darts Championship ausgetragen wird, gilt unter Darts-Fans als Kult-Location. Mit der erstmaligen Austragung im Jahr 2007, damals noch in Halle/Westfalen, ist die German Darts Championship das älteste Turnier der PDC Europe.

Überzeugen will auch Springer, der sich zuletzt bei den Turnieren der PDC Europe NEXT GEN in guter Form zeigte. Ebenfalls qualifizieren konnten sich Horvat, WM-Teilnehmer von 2024, und Ehlers. Die gesetzten Spieler Pietreczko und Schindler greifen erst in der 2. Runde am Samstag ins Geschehen ein.