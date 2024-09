Darts: Halbfinale! „Pikachus“ Lauf geht weiter - Klare Kritik gegen Gegner

Ricardo Pietreczko ist nicht zu stoppen! Der deutsche Darts-Spieler steht durch den Viertelfinalsieg gegen Dirk van Duijvenbode im Halbfinale bei der Flanders Darts Trophy in Antwerpen. „Pikachu“ schlug den Niederländer mit 6:4. Für ihn ist es das dritte Halbfinale auf der European Tour in seiner Karriere. Dort trifft er dann auf die Weltmeister Luke Humphries.

Im zehnten Leg holte sich der Deutsche ein Break zum Match. Er spielte es von vorne weg, denn sein Gegner traf keine Triple-Felder mehr. Zudem wurde vom Publikum in eine Aufnahme von van Duijvenboden hineingerufen, was ihn ablenkte und aus dem Konzept brachte. Er reagierte mit Unverständnis in Richtung der Zuschauer. Im Anschluss fand er nicht mehr ins Spiel. Pietreczko hingegen war voll im Fokus und brachte den Sieg nach Hause.