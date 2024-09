Darts: Troppmann sichert sich nächsten Tagessieg bei PDC Europe Next GEN

Bei der PDC Next GEN sichert sich Kevin Troppmann bei Event 17 den Tagessieg. Nun wird die Gesamtwertung am Sonntag entschieden.

Die Serie der PDC Europe NEXT GEN neigt sich dem Ende entgegen. Bei Event 17 in Eisenstadt, dem vorletzten des Jahres, sicherte sich Kevin Troppmann den Sieg.

Troppmann sichert sich nächsten Tagessieg

Auch zum Start in den Tag hatte Troppmann direkt ein Zeichen gesetzt und Michael Weinzettel mit 4:1 (1. Runde) sowie Maximilian Nirschl mit 4:1 (2. Runde) aus dem Weg geräumt. Damit setzt er seinen Erfolgslauf fort. Bereits beim vergangenen Event 16 hatte Troppmann sich den Tagessieg in Hildesheim Ende August gesichert.

Vor dem letzten Wettkampf in diesem Jahr in Eisenstadt lag Niko Springer (Preisgeld: 6.169 Euro) vor Steven Noster (5.068 Euro) in der Gesamtwertung ganz vorn. Troppmann spielt dort mit 3.114 Euro als Siebter keine Rolle.