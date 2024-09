Hungarian Darts Trophy live im TV, Stream und Ticker - Clemens gegen Weltmeister Humphries

SPORT1 22.09.2024 • 11:00 Uhr Gleich drei deutsche Profis stehen bei der Hungarian Darts Trophy in Budapest im Achtelfinale. Schafft ein Deutscher den ganz großen Coup? SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV.

Bei der Hungarian Darts Trophy 2024 steht am Sonntag der Finaltag auf dem Programm. In der Vormittagssession werden die Achtelfinals gespielt, in der Abendsession dann der Turniersieger ermittelt. SPORT1 überträgt das Event bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

Hungarian Darts Trophy LIVE im TV, Stream & Liveticker

Darts: Gabriel Clemens gegen Michael van Gerwen

Kann Gabriel Clemens nach seinem Sensations-Coup nachlegen? Der „German Giant“ hatte am Samstagabend den amtierenden Weltmeister Luke Humphries nach einer echten Nervenschlacht sensationell mit 6:5 in den Legs niedergerungen.

Mit Michael van Gerwen wartet auf Clemens die nächste große Herausforderung. Die Niederländer präsentierte sich im bisherigen Turnierverlauf in sensationeller Form und warf in seinem Sechzehntelfinal-Match sogar einen Neun-Darter.

Vor knapp zwei Wochen hatte sich Clemens bereits gegen van Gerwen durchgesetzt, als er ihn bei der Flanders Darts Trophy besiegte. Lässt der deutsche den nächsten Coup folgen?

Mit Ricardo Pietreczko und Martin Schindler sind noch zwei weitere deutsche Hoffnungen mit dabei. Beide gewannen ihre Matches am Samstag denkbar knapp (je 6:5). Pietreczko trifft am Sonntag auf den an zwei gesetzten Ross Smith, auf Schindler wartet Publikumsliebling Stephen Bunting.

Wer kann Dave Chisnall stoppen?

Als Titelverteidiger der Hungarian Darts Trophy in Budapest geht Dave Chisnall an den Start. Kann er beim elften von 13 Turnieren der PDC European Tour 2024 wieder ganz vorn landen? Der Engländer gewann in diesem Jahr schon zwei Turniere und führt die Tour-Rangliste somit an. Im Vorjahr triumphierte „Chizzy“ gegen den späteren Weltmeister Luke Humphries.

In Budapest wird bis zum Viertelfinale im Modus „Best-of-11-Legs“ gespielt, man benötigt also sechs gewonnene Legs für den Sieg. In Halbfinale und Finale heißt es Best-of-13- bzw. Best-of-15-Legs.

Hungarian Darts Trophy: Spielplan am Sonntag

Sonntag, 22. September 2024, 13 bis 17 Uhr (Achtelfinale - Best of 11 Legs)