Deutsche Darts-Sensation gegen Weltmeister!

SPORT1 21.09.2024 • 22:08 Uhr Bei der Hungarian Darts Trophy gelingt Gabriel Clemens die Sensation! Der „German Giant“ bezwingt den amtierenden Weltmeister Luke Humphries in einem echten Krimi.

Deutsche Sensation bei der Hungarian Darts Trophy! Gabriel Clemens hat nach einer Nervenschlacht den amtierenden Weltmeister Luke Humphries mit 6:5 in den Legs niedergerungen.

In einer hochklassigen Partie mit insgesamt acht 180ern spielte der „German Giant“ zwar den schwächeren Average als sein Kontrahent (99,25 vs. 101.86), behielt aber in den entscheidenden Momenten die Nerven. Für Clemens war es der erste Sieg gegen Humphries seit drei Jahren (24. September 2021).

Humphries startet mit Maximum

Humphries startete direkt mit einem Maximum in das Match, aber Clemens ließ sich nicht beirren und breakte die Nummer eins der Welt. In der Folge brachte der „German Giant“ mit 15 Darts seinen Anwurf durch und erhöhte auf 2:0.

In den nächsten beiden Legs verteidigten beide Spieler ihre Anwürfe, doch dann gelang Humphries das Re-Break. Der Englänger brauchte lediglich 15 Darts, checkte 80 Punkte mit zwei Single-20ern und der Doppel-20, stellte damit auf 3:3. Der Weltmeister hielt anschließend seinen Anwurf und ging zum ersten Mal in Führung (4:3).

Anschließend verpasste Humphries vier Breakdarts, was Clemens eiskalt ausnutzte und über die Doppel-16 zum 4:4 checkte. Dann der große Moment: Clemens checkte 87 Punkte aus, behielt auf der Doppel-5 die Nerven und breakte den haushohen Favoriten zum 5:4.

Clemens brilliert im Decider

Clemens warf zum Match an, verpasste zwar einen Match-Dart auf Bulls-Eye, aber bekam erneut die Chance. Drei weitere verpasste Matchdarts später schlug Humphries jedoch zu und glich zum 5:5 aus, folglich ging es in den Decider.

Dort beeindruckte Clemens mit seinem Scoring, startete mit einer 180 und ließ eine 140 folgen. In den weiteren Aufnahmen warf Clemens 96, respektive 60 Punkte und hatte nun 25 Punkte zu checken. Ein Dart in die 9, den nächsten in die Doppel-8 und die Sensation war tatsächlich vollbracht.

Van-Gerwen wirft Neun-Darter

Das nächste Highlight ließ nicht lange auf sich warten. Michael van Gerwen warf direkt im ersten Leg einen 9-Darter. Nach zwei 180ern checkte van Gerwen die 141 Punkte und brüllte anschließend die Freude aus sich heraus. Es ist bereits der zweite Neun-Darter des Turniers, den ersten hatte Cor Dekker geworfen.

Beflügelt vom Neun-Darter spielte van Gerwen ein starkes Match und folgte Clemens ins Achtelfinale. Der Niederländer hatte beim 6:2 gegen Martin Lukeman keine Probleme und ließ mit dem 154er-Checkout zum Match noch ein weiteres Highlight folgen.

Im letzten Match des Abends gewann Rob Cross gegen Andrew Gilding mit 6:1 in den Legs.

Chisnall und Wright überzeugen

Bevor Clemens den sensationellen Coup landete hatte vor allem Peter Wright die Menge zum Beben gebracht. „Snakebite“ bestätigte seine herausragende Form und verpasste Damon Heta einen „Whitewash“ (6:0). Dem Schotten reichte dafür ein Average von 92,97, sein Gegenüber kam lediglich auf einen Average von 88,58.

Titelverteidiger Dave Chisnall hatte mit Jonny Clayton keine Probleme und gewann mit 6:1 in den Legs. Chisnall überzeugte dabei mit einem Average von 100,94.

Einen enttäuschenden Abend erlebte Gerwyn Price. Die Nummer sieben der Order of Merit verlor gegen den Niederländer Wessel Nijman mit 5:6 in den Legs und verspielte dabei eine 5:2-Führung.

Neben Clemens sind mit Martin Schindler und Ricardo Pietreczko noch zwei deutsche Hoffnungen dabei. Am Sonntag werden in der Vormittagssession die Achtelfinals gespielt, in der Abendsession wird dann der Turniersieger ermittelt. SPORT1 überträgt ab 13 Uhr live im TV und Stream.

Alle Ergebnisse vom zweiten Turniertag:

Paarung Ergebnis Ricardo Pietreczko - Niels Zonneveld 6:5 Gian van Veen - Keane Barry 6:4 Ryan Searle - Alberto Bezjian 6:1 Daryl Gurney - Florian Hempel 6:5 Stephen Bunting - Cor Dekker 6:2 Chris Dobey - Scott Williams 4.6 Martin Schindler - Jim Williams 6:5 Josh Rock - James Wade 6:5 Danny Noppert - Nathan Aspinall 6:4 Damon Heta - Peter Wright 0:6 Dave Chisnall - Jonny Clayton 6:1 Gerwyn Price - Wessel Nijman 5:6 Ross Smith - Raymond van Barneveld 6:2 Luke Humphries - Gabriel Clemens 5:6 Michael van Gerwen - Martin Lukeman 6:2 Rob Cross - Andrew Gilding 6:1

Kann Chisnall seinen Titel verteidigen?

Chisnall geht als Titelverteidiger der Hungarian Darts Trophy in Budapest an den Start. Kann er beim elften von 13 Turnieren der PDC European Tour 2024 wieder ganz vorn landen? Der Engländer gewann in diesem Jahr schon zwei Turniere und führt die Tour-Rangliste somit an. Im Vorjahr triumphierte „Chizzy“ gegen den späteren Weltmeister Luke Humphries.