Darts: Humphries siegt, aber eine historische Leistung überstrahlt alles

Luke Humphries hat die Players Championship 26 in Wigan gewonnen und damit seinen ersten Players-Championship-Titel in dieser Saison gefeiert.

Im Finale schlug der Weltmeister Stephen Bunting knapp mit 8:7 in den Legs. Trotz eines frühen Rückstands gelang es dem amtierenden Weltmeister, das Match in den entscheidenden Momenten zu drehen und mit einem brillanten 12-Darter den Sieg zu sichern.

Nachdem Humphries einen 4:3-Rückstand in eine 6:4-Führung drehen konnte, kämpfte sich Bunting mit beeindruckenden Legs von 14-, 11- und 15-Dartern zurück und ging sogar mit 7:6 in Führung. Doch Humphries zeigte in der Schlussphase entscheidende Nervenstärke und wendete das Blatt erneut. Für Bunting war die Final-Niederlage besonders bitter, da er bereits zum dritten Mal in einer Woche einen Titel knapp verpasste.