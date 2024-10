Darts: World Grand Prix heute live im TV, Stream und Ticker - Wer schafft es ins Halbfinale?

SPORT1 11.10.2024 • 16:00 Uhr Der World Grand Prix of Darts steht vom 7. bis 13. Oktober auf dem Programm. Am Freitag kämpfen Luke Humphries und Co. um den Einzug ins Halbfinale. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

In der Mattioli Arena im englischen Leicester geht der World Grand Prix allmählich in die entscheidende Phase. Am Freitag kämpfen die letzten Acht um ihre Tickets für Halbfinale, leider ohne deutsche Beteiligung.

SPORT1 überträgt das Event, welches als einziges im Jahr im Modus Double In/Double Out gespielt wird, von Montag bis Sonntag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de. Am Freitag zeigt SPORT1 das Major-Turnier der PDC Tour zunächst ab 20 Uhr im Livestream und auf YouTube, ab 22.45 Uhr läuft das Turnier dann auch im Free TV.

Darts World Grand Prix HEUTE LIVE im TV, Stream & Liveticker

Den Auftakt macht Weltmeister Luke Humphries, der im Achtelfinale Ricardo Pietreczko rauswarf, mit seinem Match gegen den Waliser Jonny Clayton.

Wade und De Decker kämpfen um Halbfinal-Ticket

Im Anschluss kommt es zum Duell zwischen den beiden Engländern Rob „Voltage“ Cross und Ryan „Relentless“ Joyce. In der ersten Runde hatte Cross mit 2:1 Sätzen gegen Luke Littler gewonnen, wodurch das Wunderkind schon früh aus dem Turnier ausgeschieden war. Im Achtelfinale hatte „Voltage“ dann Martin Schindler mit 3:1 besiegt.

Um das dritte Halbfinal-Ticket werden der Belgier Mike De Decker und James Wade kämpfen. Im Achtelfinale hatten beide überzeugende 3:0-Siege gegen Darts-Größen gefeiert. De Decker hatte Gary Andersson bezwungen, Wade hatte Gerwyn Price keinerlei Chancen gelassen.

Etwas knapper war es bei Joe Cullens 3:2-Sieg gegen Daryl Gurney zugegangen, durch den es „The Rockstar“ ins Viertelfinale schaffte. Im Duell um das letzte Halbfinal-Ticket steht ihm am Freitagabend Dimitri Van den Bergh gegenüber, der trotz fünf vergebenen Match-Darts gegen Dave Chisnall gewann.

Viertelfinale wird im Best-of-5-Sets-Modus gespielt

Das Teilnehmerfeld besteht aus den ersten 16 der PDC Order of Merit und den ersten 16 der Pro Tour Order of Merit. Die beiden Deutschen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko qualifizierten sich über die Pro Tour Order of Merit für das Turnier. Als Kommentator ist Basti Schwele im Einsatz, Experten sind Max Hopp und Robert Marijanovic.

In Leicester wurde die erste Runde im Modus „Best-of-3-Sets“ gespielt. In der zweiten Runde sowie im Viertelfinale gilt Best-of-5-Sets, im Halbfinale Best-of-9-Sets und im Finale dann Best-of-11-Sets.

