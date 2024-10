Grand Slam of Darts live im Free-TV und Stream auf SPORT1

Der Grand Slam of Darts steht vom 9. bis 17. November auf dem Programm. 32 Spieler kämpfen in Wolverhampton um den Titel. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

Die Darts-Fans dürfen sich auf das nächste Highlight freuen. Der Grand Slam of Darts steht vom 9. bis 17. November auf dem Programm. Schauplatz eines der Top-Turniere der PDC ist das englische Wolverhampton. SPORT1 überträgt das Event live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie ausgewählte Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de .

Grand Slam of Darts 2024 LIVE im TV, Stream & Liveticker

Humphries gewinnt 2023 Finale gegen Cross

Price sagt Teilnahme ab

Nicht mit von der Partie ist in diesem Jahr Gerwyn Price. Der Darts-Star hatte nach seinem Erstrunden-Aus bei der European Darts Championship gegen Daryl Gurney eine Pause angekündigt . Das Major-Event gewann „The Iceman“ in der Vergangenheit schon dreimal (2018, 2019 & 2021).

Einen Grund für die Pause nannte der Waliser nicht, allerdings hatte er in den vergangenen Wochen immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Gut möglich, dass er die freie Zeit nutzen will, um für die WM topfit zu sein.

Grand Slam of Darts: Der Modus

Beim Grand Slam of Darts treten die 32 Teilnehmer in acht Vierer-Gruppen gegeneinander an, die über vier Tage jeder gegen jeden spielen werden.

Anschließend treten die zwei Besten jeder Gruppe im Ausscheidungs-Wettkampf der letzten 16 ab Mittwoch gegeneinander an, ehe am Freitag, den 15. November die Viertelfinals beginnen. Die Halbfinals und das Finale werden in zwei Sessions am Sonntag ausgespielt.