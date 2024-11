Darts: Hopp hält WM-Traum am Leben

Max Hopp kämpft um die Teilnahme bei der Darts-WM. Am zweiten Tag der HYLO PDC Europe Super League wahrt der „Maximiser“ seine Chance.

Im Kampf um ein Ticket für die Darts-WM 2025 ( ab 15. Dezember LIVE im TV auf SPORT1 ) hat Max Hopp seine Chancen am Leben erhalten.

Bei der HYLO PDC Europe Super League Darts gelang dem einstigen Wunderkind am zweiten Tag mit vier Siegen bisher ein makelloser Auftritt. Erst nahm Hopp Revanche an Sascha Stuhlemmer (6:4), nachdem er am Vortag noch mit 5:6 das Nachsehen hatte. Im Anschluss schlug er auch Jannis Barkhausen (6:3), Leon Weber (6:2) und Pascal Rupprecht mit 6:2. Damit hat der 28 Jahre alte SPORT1-Experte die Tür zum Achtelfinale weit aufgestoßen.