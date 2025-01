Darts: Aspinall schildert Littler-Anekdote! "Sein Vater war sehr kritisch"

Bei einem Turnier in Chester besiegte „The Asp“ den damals 12-Jährigen mit 4:3. „Ich habe seinen Vater gesehen und er war sehr kritisch ihm gegenüber, weil er verloren hatte“, sagte Aspinall im Podcast Manchester is RED .

Sorgte harter Umgang für Littler-Aufstieg?

Diese vergleichsweise harte Umgangsweise mit einem so jungen Spieler könnte ein Baustein für den raketenhaften Aufstieg des heute 17-Jährigen gewesen sein, wie auch Aspinall vermutete: „Dieser harte Umgang über die Jahre hinweg hat wahrscheinlich einen der besten Spieler in unserem Sport hervorgebracht.“

Schon bald gibt es ein Wiedersehen der beiden Engländer. Am Montag gab die PDC bekannt, dass beide Spieler in der Premier League an den Start gehen. Der erste Spieltag findet am 6. Februar in Belfast statt.