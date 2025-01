Darts-Kultfigur startet neues Kapitel

Die Darts-Fans müssen bei den großen Turnieren in Zukunft auf Simon Whitlock verzichten. Der Australier verliert seine Tour-Card, will auf anderer Bühne aber weiter angreifen.

Der australische Darts-Star hatte seine Tour-Card nach mehreren schwachen Jahren verloren und enttäuschte beim Versuch, sich diese in der Q-School zurückzuholen. Nur an einem der vier Tage konnte er überhaupt ein Spiel gewinnen. An Tag eins reichte es für die Runde der besten 32. An den drei übrigen Tagen schied „The Wizzard“ dagegen schon in der ersten Runde aus.