So läuft das Darts-Jahr 2025 - die wichtigsten Termine und Turniere

SPORT1 05.01.2025 • 14:51 Uhr Traditionell startet und beendet die Darts-WM das jeweilige Kalenderjahr. SPORT1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Events 2025 und zeigt, wann Weltmeister Luke Littler wieder ans Oche tritt.

Darts-Fans können sich auf ein spektakuläres Jahr 2025 mit noch mehr Turnieren freuen. Nur knapp einen Monat nach Luke Littlers Triumph im WM-Finale und dem Beginn einer neuen Ära im Darts, wartet schon das nächste Major-Turnier auf die Stars der Szene.

{ "placeholderType": "MREC" }

World Masters (30.01. - 02.02.)

Titelverteidiger: Steven Bunting

Zum ersten Mal ist das Masters in Milton Keynes ein Major-Event und gehört damit zu den wichtigsten Turnieren des Jahres.

Nachdem das Turnier in der Vergangenheit mehr und mehr an Bedeutung verloren hat, soll die Änderung wieder für Spannung sorgen. Erstmals werden 32 Spieler über vier Tage um den Titel kämpfen.

Es geht um insgesamt 500.000 Pfund Preisgeld. Qualifiziert sind automatisch die Top 24 der Order of Merit. Acht Profis können sich noch über die Quali (ab 29. Januar) ein Ticket sichern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Premier League (06.02 – 29.05.)

Titelverteidiger: Luke Littler

Keine vier Tage später startet auch die Premier League in Belfast in ihre nächste Runde. An insgesamt 16 Spieltagen duellieren sich die acht Teilnehmer um vier Playoff-Plätze.

Halbfinale und Finale finden am 29. Mai in London statt, es wird der Nachfolger von Luke Littler gesucht. Auch in diesem Jahr wird wieder in Deutschland gespielt, am 3. April reisen die Stars für Nacht 9 nach Berlin.

UK Open (28.02. – 02.03.)

Titelverteidiger: Dimitri van den Bergh

Die UK Open in Minehead werden unter den Darts-Fans gerne auch als „FA-Cup of Darts“ bezeichnet. Durch eine fehlende Setzliste können die Topstars jederzeit aufeinandertreffen, sodass es zu einigen Überraschungen kommen kann.

So konnte Andrew Gilding 2023 überraschend Michael van Gerwen im Finale schlagen. Im vergangenen Jahr besiegte dann Dimitri van den Bergh den damaligen Weltmeister Luke Humphries im Endspiel.

{ "placeholderType": "MREC" }

World Cup of Darts (12. – 15.06.)

Titelverteidiger: England mit Michael Smith & Luke Humphries

Der einzige Teamwettbewerb der PDC wird in einem besonderen Format gespielt. Die beiden besten Spieler der Order of Merit eines jeden Landes nehmen am World Cup teil.

Die besten 24 Länder sind dabei und wollen sich die Krone für ihr Land aufsetzen. Gespielt wird wie auch in den drei Jahren zuvor in Frankfurt, die voraussichtlichen deutschen Starter Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben also ein Heimspiel.

World Matchplay (19. – 27.07.)

Titelverteidiger: Luke Humphries

Nach der Weltmeisterschaft ist das World Matchplay in Blackpool das älteste und prestigeträchtigste Turnier der PDC.

Seit dem Karriereende von Phil Taylor 2018 wurde die Trophäe nach ihm benannt. „The Power“ ist mit 16 Siegen bei 25 Austragungen Rekordsieger des Turniers.

World Grand Prix (06. – 12.10.)

Titelverteidiger: Mike De Decker

Der World Grand Prix stellt ein Alleinstellungsmerkmal im Kalender der Major-Turniere dar. Es ist das einzige Turnier, das im Modus „Double-In/Double-Out“ gespielt wird. Dabei muss jedes Leg mit einem Treffer auf Doppel begonnen werden, ehe man auf die Triple-Felder zielen kann.

{ "placeholderType": "MREC" }

Brendan Dolan schaffte hier 2011 historisches, als er den ersten 9-Darter in diesem Format warf. Seitdem trägt er den Spitznamen „The History Maker“.

In Leicester triumphierte 2024 überraschend der Belgier Mike de Decker im Finale gegen Humphries, nachdem er bis dato noch nie im Achtelfinale eines PDC-Majors gestanden hatte.

European Darts Championship (23. – 26.10.)

Titelverteidiger: Ritchie Edhouse

Das Turnier Ende Oktober in Dortmund wird auch als Darts-Europameisterschaft bezeichnet. Grundlage für die Qualifikation sind die Ergebnisse auf der European Tour (siehe unten).

Insgesamt nehmen die besten 32 der European Tour Order of Merit teil. Ritchie Edhouse gewann das Finale 2024 gegen Jermaine Wattimena - als bester Deutscher kam Pietrecko ins Viertelfinale, wo er 9:10 an Danny Noppert scheiterte.

European Tour (März – Oktober)

An insgesamt 14 Standorten in sechs Ländern wird die European Tour 2025 stattfinden. Alleine sieben Turniere finden in Deutschland statt, die Krönung folgt mit der European Darts Championship in Dortmund Ende Oktober.

Grand Slam of Darts (08. – 16.11.)

Titelverteidiger: Luke Littler

Für den Grand Slam in Wolverhampton qualifizieren sich vor allem die Sieger und Finalisten der vergangenen Major-Turniere wie WM, World Grand Prix, World Matchplay etc. Damit ist das Turnier ein sehr exklusives und mit den Topstars der Szene gespickt.

Eine weitere Besonderheit ist die Gruppenphase, mit der das Turnier vor der K-O-Phase beginnt. In acht Vierergruppen spielt jeder einmal gegen jeden, die ersten Beiden ziehen dann in die Playoffs ein.

Players Championship Finals (21. – 23.11.)

Titelverteidiger: Luke Humphries

Die „Generalprobe“ vor der WM. Das Finale der Pro-Tour findet traditionell kurz vor der Weltmeisterschaft in Minehead statt. Über das ganze Jahr verteilt finden die Players Championship Turniere statt (siehe unten), die die Grundlage für das Turnier herstellen.

Zwischen Halbfinale und Finale wird zusätzlich das Finale der Junioren-WM ausgetragen.

Players Championship (Februar – Oktober)

Über das Jahr verteilt finden insgesamt 34 Players Championship Turniere an verschiedenen Standorten statt. Die Ergebnisse der Turniere bilden die Players Championship Order of Merit. Die besten 64 Teilnehmer bilden das Starterfeld der Players Championship Finals.

Darts-WM 2026 (ab Dezember; Titelverteidiger Luke Littler)