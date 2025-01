Darts-WM 2025: Littler wird alles in den Schatten stellen - Kommentar

Dieser 3. Januar 2025 wird für immer in die Darts-Geschichte eingehen: Die Ära des Luke Littler hat begonnen. Mit seinem ersten Weltmeistertitel ist dieser 17 Jahre alte Wunderjunge schon jetzt am Ziel seiner Träume angekommen – doch es wird noch so viel mehr folgen.

Denn wie soll man Littler stoppen, wenn es ein dreimaliger Weltmeister, einer der besten Dartspieler aller Zeiten wie Michael van Gerwen nicht schafft? In einem Turnier, in dem schon im Vorfeld fast nur über den jungen Engländer gesprochen wird, bei dem alle Augen auf ihn gerichtet sind, bei dem gefragt wird, ob er dem Druck standhalten kann.

Littler kann Taylor-Rekord gefährden

Und wenn er es jetzt schon geschafft hat, wie soll es dann erst laufen, wenn er die Erfahrung eines WM-Titels mitnimmt? Seine Unbeschwertheit wird nicht nachlassen, weil der Junge einfach Bock auf Darts hat. Das ist schon von Kindesbeinen an so und wird sich kaum ändern.

Littler bald Nummer eins der Welt

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Engländer an der Spitze der Weltrangliste thronen wird. Nachdem der Platz an der Sonne in den vergangenen Jahren in hoher Frequenz unterschiedlich besetzt war, wird Littler es sich dort wahrscheinlich länger gemütlich machen.