Darts: Final-Tag der European Darts Trophy mit Humphries, MvG und Schindler live im Free-TV & Livestream

SPORT1 23.03.2025 • 10:00 Uhr In Göttingen geht die European Darts Trophy in die entscheidenden Runden. In der Vormittagssession stehen die Achtelfinals auf dem Programm, am Abend steigt das Finale. Auch ein Deutscher ist noch voll im Rennen.

Die European Darts Trophy geht am Sonntag in die heiße Phase. Bevor am Abend das Finale um 30.000 Pfund Preisgeld ansteht, starten um 13 Uhr die acht Achtelfinals. SPORT1 überträgt alle Spiele LIVE im TV & Stream.

Martin Schindler, der in der 2. Runde seinen Angstgegner Jonny Clayton bezwang, trifft um 15.30 Uhr auf Gary Anderson. „The Wall“ ist der einzige verbliebene Deutsche im Rennen. Ricardo Pietreczko (2:6 vs. Michael Smith) und Niko Springer (5:6 vs. Michael van Gerwen) waren am Samstag ausgeschieden. Zu den bisherigen Ergebnissen des Turniers geht es hier.

European Darts Trophy heute live im TV & Stream verfolgen:

In Luke Humphries, Rob Cross und van Gerwen sind in der Göttinger Lokhalle noch einige Darts-Granden im Rennen um den Titel. Van Gerwen hatte in einem engen Spiel gegen Springer von einem verpassten Matchdart des Deutschen profitiert und den 24-Jährigen erst im Decider bezwungen. Nun trifft er auf seinen Landsmann Gian van Veen. Humphries spielt gegen Michael Smith, Cross ist gegen Ryan Joyce gefordert.

Nach dem letzten Achtelfinale zwischen Humphries und Michael Smith (16.30 Uhr) ist zunächst Pause, bis in der Abendsession ab 19 Uhr die Viertelfinals anstehen. Das Finale steigt voraussichtlich um 22.15 Uhr.

Das ist der Modus bei der European Darts Trophy

Die European Darts Trophy wurde 2018 zum letzten Mal ausgetragen. Seinerzeit setzte sich van Gerwen im Finale mit 8:3 gegen Wade durch. Veranstaltet wird das Turnier in Göttingen in der Lokhalle.

Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour teilnahmeberechtigt. Hinzu kommen die besten 16 Spieler der Pro-Tour-Order-of-Merit, die direkt in die zweite Runde einziehen.