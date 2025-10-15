Darts: Players Championship 32 heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 15.10.2025 • 10:00 Uhr Am Mittwoch ist es Zeit für die Players Championship 32 in Wigan. Hier erfahren Sie, wo Sie das Darts-Turnier live verfolgen können!

Die Darts Players Championship neigt sich langsam dem Ende zu. Am heutigen Mittwoch (ab 14 Uhr) findet in Wigan das 32. Turnier dieser Championship-Reihe statt.

Neben den WM-Finalisten Luke Littler und Luke Humphries ist vor allem ein Star im Fokus: 9-Darter-König Nathan Aspinall.

Darts: So verfolgen Sie die Players Championship heute LIVE im Stream!

Players Championship: Krönt sich Aspinall?

„The Asp” hatte am Dienstag mit gleich zwei 9-Dartern eine große Show abgezogen und sogar nach dem Sieg beim Players Championship 31 gegriffen.

Im Finale gegen Jermaine Wattimena setzte es dann aber eine deutliche 2:8-Pleite. Kann Aspinall am Mittwoch an diese sensationelle Leistung anknüpfen?

Fiasko für Darts-Legende van Gerwen

Für Michael van Gerwen ist eine bittere Premiere dagegen Fakt: Nach seinem krachenden Aus beim World Grand Prix schied der Niederländer bei Turnier 31 am Dienstagnachmittag mit einer 4:6-Niederlage gegen Dom Taylor bereits in der ersten Runde aus.

Eigentlich hätte der dreimaligen Weltmeister noch eine Chance, sich doch noch für das Finalturnier zu qualifizieren - stattdessen sagte er frustriert seine Teilnahme für Mittwoch komplett ab.

Welche Deutschen dürfen zu den Players Championship Finals?

Die besten 64 Spieler qualifizieren sich fürs Finalturnier. Insgesamt nehmen elf Deutsche an dem Event in England teil. Dazu gehören Martin Schindler, Gabriel Clemens, Max Hopp, Ricardo Pietreczko und Niko Springer. Sie kämpfen um wichtige Punkte in der Order of Merit, bevor es Ende Oktober in den Endspurt geht.

Für viele Spieler wird es langsam brenzlig. Denn nur die besten 64 Spieler der Players-Championship-Rangliste können an den Players-Championship-Finals teilnehmen. Derzeit sind Schindler, Pietreczko und Clemens auf einem guten Weg, ihren Platz zu behalten. Auch für Dominik Grüllich sieht es gut aus

Zittern müssen dagegen Hopp (aktuell Platz 61), Lukas Wenig (63) und Niko Springer (64), die allesamt nah am Cut liegen. Weltmeister Littler (73) wäre aktuell nicht qualifiziert.

Players Championship 32: Das Preisgeld