Darts: Price lässt Littler keine Chance

SPORT1 16.01.2026 • 19:46 Uhr Im ersten Darts-Turnier des neuen Jahres scheidet Luke Littler früh aus. Gerwyn Price ist dem Weltmeister deutlich überlegen.

Frühes Aus für Darts-Wunderkind und Weltmeister Luke Littler! Der 18-Jährige scheiterte im Viertelfinale des Bahrain Darts Masters deutlich mit 2:6 in Legs an Gerwyn Price.

Price zeigte sich dabei besonders auf den Doppeln stark, verwandelte 60 Prozent seiner Versuche und ließ „The Nuke“ keine Chance. Littler konnte lediglich zwei seiner neun Versuche unterbringen (22 Prozent). In nur 15 Minuten war das Aus besiegelt.

Auch im Drei-Dart-Average war Littler dem Waliser unterlegen (94,04 vs. 97,43 Punkte). Noch am Vortag hatte der zweimalige Weltmeister Darts-Legende Paul Lim bezwungen.

Darts: Littler nach Weltmeister-Titel früh raus

Im ersten von sieben Turnieren der World Series of Darts, einer Reihe von Einladungsturnieren auf der ganzen Welt, konnte Littler nicht an den Triumph bei der Darts-WM anknüpfen.