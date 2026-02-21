Darts: Doppel-Show von Luke Littler bei Statement-Sieg

David Funk 21.02.2026 • 22:40 Uhr Luke Littler stellt im polnischen Krakau erneut seine Darts-Dominanz unter Beweis. Er fertigt den Belgier Mike De Decker ab.

Der zweimalige Darts-Weltmeister Luke Littler hat beim ersten European Tour Event des Jahres direkt wieder Titelambitionen angemeldet. Der Engländer gewann sein Auftaktmatch in der zweiten Runde gegen den Belgier Mike De Decker mit 6:1 in Legs.

Littler bestach dabei mit beeindruckenden 113,84 Punkten im Drei-Dart-Average. Außerdem stand am Ende eine unglaubliche Quote von 100 Prozent auf die Doppel zu Buche. Der 19-Jährige war bei allen sechs Versuchen auf ein Finish-Feld erfolgreich.

Darts: Littler mit Statement-Sieg, Schindler ausgeschieden

Der Engländer meldete sich damit eindrucksvoll nach der bitteren 1:6-Klatsche am Donnerstag in der Darts Premier League gegen Jonny Clayton zurück.

In der dritten Runde am Sonntagnachmittag bekommt es Littler nun mit Landsmann Ross Smith zu tun. Dieser setzte sich in der Nachmittagssession am Samstag gegen den Nordiren Daryl Gurney durch (6:1).

Aus deutscher Sicht verlief der Auftakt der European Tour überschaubar. Nachdem Niko Springer und Marvin Kraft bereits am Freitag die Segel streichen mussten, unterlag am Samstag auch Martin Schindler.

European Tour Event in Krakau: Ergebnisse der 2. Runde

Boris Krcmar – Martin Schindler 6:4

Chris Dobey – Connor Scutt 6:0

Nathan Aspinall – Darryl Pilgrim 6:3

Jermaine Wattimena – Danny Noppert 6:5

Wessel Nijman – Gary Anderson 6:2

Cameron Menzies – James Wade 6:0

Ross Smith – Daryl Gurney 6:1

Cristo Reyes – Ryan Searle 6:2

Josh Rock – William O’Connor 6:1

Jonny Clayton – Adam Gawlas 6:4

Michael Smith – Joe Cullen 6:5

Luke Littler – Mike De Decker 6:1

Luke Woodhouse – Callan Rydz 6:4

Luke Humphries – Krzysztof Ratajski 6:5

Stephen Bunting – Niels Zonneveld 6:4